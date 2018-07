The World Ends With You: Weitere Infos zur Switch-Umsetzung Final Remix - 4Players.de

Square Enix hat neue Details zur Switch-Umsetzung von The World Ends With You veröffentlicht. Wie Gematsu schreibt, wird die als Final Remix bezeichnete Fassung nicht nur mit HD-Grafiken aufgepeppt. Auch im Soundbereich soll es Fortschritte geben: Zum einen soll die Qualität bereits bekannter Musik, der Sprachausgabe und auch der Soundeffekte verbessert werden. Zum anderen hat Komponist Takeharu Ishimoto den Soundtrack erweitert und bekannte Stücke neu arrangiert. Dabei soll man im Spiel jederzeit zwischen den alten und neuen Klängen umschalten können.Im Tablet-Modus soll sich die Bedienung dank Touchscreen genauso anfühlen wie das DS-Original. Im TV- und Tisch-Modus nutzt man dagegen einen Pointer bei der Verwendung der Joy-Cons. Außerdem wird es möglich sein, für Koop-Kämpfe den beiden Spielern jeweils ein Joy-Con in die Hand zu drücken.Ein neues Szenario wird den Final Remix auch inhaltlich erweitern. Dort trifft man sowohl auf weitere Reaper und wird auch bisher unbekannten Noise begegnen.In Japan erschein The World Ends With You: Final Remix am 27. September. Für die USA und Europa gibt es noch kein konkretes Datum, doch soll die Veröffentlichung auch hierzulande noch im Herbst erfolgen.Letztes aktuelles Video: iOS Launch-Trailer