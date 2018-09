Am 12. Oktober erscheint die Switch-Umsetzung des Japan-Rollenspiels The World Ends With You im "Final Remix". Das vor 10 Jahren für den Nintendo DS erschienene Rollenspiel konnte bei uns 90% und den Platin-Award einstreichen.Die verspätete Umsetzung für die aktuelle Nintendo-Plattform bringt neue Steuerungsmöglichkeiten via Touch und Joycons sowie eine hochauflösendere Kulisse als 2008.Letztes aktuelles Video: Final Remix Gameplay Trailer