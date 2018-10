The World Ends With You: Video zeigt Kampf-Strategien auf der Switch - 4Players.de

Am 12. Oktober 2018 erscheint The World Ends With You -Final Remix- auch auf der Switch. Der Preis (im eShop) beträgt 49,99 Euro. Im folgenden Video geben die Entwickler Tipps zum Kampf. So kann man zwischen den Schwierigkeitsgraden Einfach, Normal, Schwer und "Ultimate" wählen. Je schwerer das Spiel desto besser ist die Belohnung. Außerdem bestimmen gesammelte Pins welche Fähigkeiten man im Kampf nutzen kann. Die -Final Remix- Version auf der Switch wird ein zusätzliches Szenario und einen neu abgemischten Soundtrack enthalten. Neben den Joy-Cons wird es ebenfalls möglich sein den Touchscreen zu nutzen.

Zur Geschichte heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:

"Siegen oder untergehen, die Mission erfolgreich bestehen oder für immer ausgelöscht werden. Das ist alles, was Neku, der Held des Spiels, weiß, als er mitten auf einer belebten Tokioter Kreuzung aus der Bewusstlosigkeit erwacht – ohne jede Erinnerung an das, was zuvor geschehen ist. Er und seine Partnerin Shiki kämpfen in einer verschlungenen Handlung um Sein oder Nichtsein – und um ihre Freiheit. Die ultimative Version des Action-Rollenspielklassikers von Square Enix erweckt dessen fesselnde Geschichte zu neuem Leben. Sie kombiniert aufregende Elemente der japanischen Jugend-, Mode- und Ess-Kultur mit einer spannenden Story und einem Gameplay, wie es nur Nintendo Switch ermöglicht.

