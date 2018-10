The World Ends With You: Überarbeiteter -Final Remix- ist für Switch veröffentlicht worden - 4Players.de

The World Ends With You -Final Remix- ist für Nintendo Switch veröffentlicht worden. Der Preis beträgt 49,99 Euro. Die Version bietet ausschließlich englische Sprachausgabe. Die Bildschirmtexte und die Untertitel sind aber in deutscher Sprache, was auch der folgende Trailer zum Verkaufsstart zeigt. The World Ends With You erschien 2008 für Nintendo DS ( zum Test ) und 2012 für iOS.Tatsuya Kando (Director) erklärt zum Final Remix: "The World Ends With You feiert ein Comeback auf Nintendo Switch! Um mit der neusten Hardware mitzuhalten, haben wir alle Aspekte des Spiels überarbeitet. Wir haben den Spielablauf um die Unterstützung des Joy-Con-Controllers erweitert sowie Grafiken in HD-Qualität und Musik mit verbesserter Tonqualität verwendet. Ich bin stolz, sagen zu können, dass das Spiel den Untertitel '-Final Remix-' wirklich verdient. Besonders gerne möchten wir anmerken, dass wir ein vollständig neues Story-Szenario hinzugefügt haben! Das könnt ihr nach Abschluss des Spiels spielen, sofern ihr die Bedingungen eines bestimmten Reapers, der nicht im Originalspiel erscheint, erfüllt habt. Darüber hinaus haben wir weitere Neuerungen wie neuen Noise, neue Musik und neue Pins hinzugefügt und hoffen, dass ihr all dies genießen werdet!"Letztes aktuelles Video: Final Remix Trailer zum Verkaufsstart"Neku, ein cooler Teenager mit einer Vorliebe für Graffiti, erhält eine verstörende Nachricht auf seinem Handy: Er wird in sieben Tagen gelöscht, sollte er es nicht schaffen, eine Reihe abgedrehter Aufgaben zu bewältigen. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Shiki beginnt für Neku eine Reise ins Ungewisse, um die dunkle Wahrheit hinter den Ereignissen aufzudecken und den Reapern, einer finsteren Organisation, das Handwerk zu legen."