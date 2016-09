Doom: Bethesda war überrascht von den positiven Rückmeldungen zur Einzelspieler-Kampagne - 4Players.de

Wie gut die Einzelspieler-Kampagne von DOOM von den Spielern aufgenommen wurde, das hat selbst Pete Hines von Bethesda (VP of PR and Marketing) überrascht. In einem Interview mit dem britischen Branchen-Magazin MCV (via Videogamer ) sagte er, dass sie sich unsicher waren, ob die klassisch gehaltene Kampagne bei den Spielern ankommen würde oder nicht.Er sagte: "Wenn du bei Bethesda arbeitest und die Kampagne spielst, dann könnte man denken, dass sie wirklich Spaß macht und anders ist. Aber man kann sich dabei nie sicher sein, ob man nicht die eigene Propaganda unkritisch glaubt ... oder sie wirklich Spaß macht. Oder es sieht so aus, dass die Leute es spielen und es dann nicht mögen, dass der Protagonist nicht spricht oder es keine echte Geschichte gibt und dann werden sie sagen: 'id Software steckt noch immer in 1990ern fest. Es ist immer das Gleiche. 6/10.' Man wird nie wirklich wissen, welches der beiden Szenarien am Ende eintrifft." Außerdem meinte er, dass die nachträgliche Veröffentlichung der Einzelspieler-Demo eine ziemlich gute Idee war.Erst kürzlich ist das dritte, kostenlose Update mit dem klassischen Deathmatch-Modus und "privaten Matches" veröffentlicht worden. Später im Laufe des Jahres soll noch ein Arcade-Modus für die Kampagne an den Start gehen, der ebenfalls ein kompetitives Element hinzufügen soll (Spekulation: Bestenlisten etc.).Letztes aktuelles Video: Free Update 3