Doom: Viertes Update bringt Arcade-Modus, zwei Multiplayer-Modi und klassischen Doom-Module für SnapMap - 4Players.de

Arcade-Modus für alle Spieler hinzugefügt

Neuen Free-for-All-Modus Blutsturm hinzugefügt

Neuen 'Schleicherdämonen vs. Marines'-Teammodus Besessenheit hinzugefügt

Feature-Pack Kampagnen-Mission enthält neue klassische DOOM-Levels

Neue klassische DOOM-Module, Requisiten, benutzbare Gegenstände, Aufzüge, Pickups, Sounds, Spielertodesarten und Musik

Ein Beurteilungssystem erlaubt es der Community, neue Karten zu prüfen und zu empfehlen

Überarbeitung des Community-HUB erleichtert das Finden eurer Lieblingsinhalte

SnapFeed-Unterstützung erlaubt das Abonnieren von Autoren, Spielern und Karten, um die neuesten Informationen über neue Inhalte zu erhalten

Bei der Erstellung eigener Umgebungen können detaillierte Hotspots und texturierte blockierende Volumenbereiche verwendet werden

Decal-Tool, um Blut, Zahlen, dämonische Symbole, Schmutz, Korrosion, usw. auf euren Karten zu verteilen

Große Anzahl neuer Hölle- und UAC-Umgebungsrequisiten

Neue Modelle für Behälter-Objekte

Kopiert Inhalte und Logik von einer Karte und fügt sie in eine anderen Karte ein

Kampagnen mit mehreren Levels sind durch Verwendung von Nächste-Karte-Logik möglich

Effekte und Gefahrenquellen als Spawner-Kategorien hinzugefügt

Farbeinstellungseingabe für alle Volumen und Gefahrenquellen hinzugefügt

Snap-Rasterversatz bei Editor-Einstellungen hinzugefügt, damit Autoren im XYZ-Koordinatenraum Anpassungen vornehmen können

POI kann jetzt auf Spawner-Gegenstände gestellt werden

Autoren können die präzise Kameraposition durch die Vorschaukamera innerhalb des Editors erhalten

Eigenschaften 'Umgebung festlegen' und 'Kamera überblenden' hinzugefügt

Autoren können ihre Editoransicht so einstellen, das die derzeitigen Modulumgebung-Einstellungen ignoriert werden

Zylinder-Volumen können als beschießbare Auslöser verwendet werden

Unterstützung für stumme Abriegelung hinzugefügt (keine Ansagen)

DOOM ID ist für Eintrag bei Karten-Bestenlisten nicht mehr nötig

Zusätzliche Waffenverbesserungen aus der Kampagne – Meisterschaftsversionen von SSG und Kampf-Schrotflinte

HUD-Kommunikationselemente im Stil der Kampagne

Editierbares Interaktions-GUI

Zusätzliche Effekte und Gefahrenquellen

Runentafel-Interaktionsobjekt hinzugefügt

Veröffentlicht Karten mit Kampagnen-Intro-Bildschirm und Lobby

Zusätzliche Ausrüstungs-Pickup-Gegenstände

Statische Schlüsselkarte- und Waffen-Requisiten hinzugefügt

Einstellung hinzugefügt, um Treffer-Feedback-Sounds zu deaktivieren

Einstellung hinzugefügt, um Schadensindikatoren zu deaktivieren

Einstellung hinzugefügt, um Effekte bei KI-Teleports zu deaktivieren

Berserker-Verstärker hinzugefügt

Zusätzliche Skins für die Anpassung von Rüstung und Waffen

Revenant-Spielerdämon

Benutzbare Volumenbereiche funktionieren nun vor Türen

Blockierende Volumenbereiche (bisher als 'spielerblockierende Volumenbereiche' bezeichnet) sind jetzt bei Platzierung standardmäßig statisch und sichtbar

Die KI kann nun von blockierenden Volumenbereichen betroffen sein

Bei einigen Requisiten können die Effekte ein- und ausgeschaltet werden

Für Doom steht das vierte kostenlose Update zum Download bereit (PC: 11,6 GB Download). Der Patch bringt den Arcade-Modus, der aus der Einzelspieler-Kampagne eine kompetitive Herausforderung für High-Score-Jäger macht. Die Entwickler schreiben dazu: "Spielt jeden Level mit sämtlichen Waffen, Runen und Ausrüstungsverbesserungen – alles ist freigeschaltet. Passt vor jedem Versuch die Ausrüstung, die Knarren und den Prätorenanzug eures DOOM-Marines an - welche Kombinationen geben euch einen Vorteil? Versucht im Wettstreit mit Freunden und Spielern auf der ganzen Welt die höchste Punktzahl zu erreichen, indem ihr Dämonen schnell attackiert, deren Angriffen ausweicht und Multiplikatoren aufsammelt."Darüber hinaus kommen die Spielmodi "Blutsturm" (Free for All) und "Besessenheit" (Teammodus: Schleicherdämonen vs. Marines) hinzu. "Bei Besessenheit tritt ein Team von Marines gegen mehrere von Spielern gesteuerte Schleicherdämonen an. Getötete Marines respawnen als Schleicher, wodurch der Druck auf die verbleibenden Marines immer weiterwächst. Das ist ein aufregender Modus, bei dem es nicht nur aufs Fraggen ankommt, sondern der Überlebenskampf im Mittelpunkt steht (...) Der zweite neue Modus Blutsturm verleiht dem Free-for-All-Getümmel eine ganz besondere Note: Jetzt müssen die Spieler ihre Blutsturm-Anzeige beachten, um respawnen zu können. Im Laufe der Zeit wird euer Vorrat automatisch verringert, beim Ableben gibt's einen richtig heftigen Abzug. Kills und Assists füllen die Anzeige dagegen wieder auf. Je länger eine Partie dauert, desto schneller wird die Blutsturm-Energie abgezogen, bis nur noch ein Spieler übrig ist."Nach dem Update stehen für SnapMap außerdem die klassischen Doom-Module zur Verfügung. "Damit könnt ihr Karten austüfteln und spielen, die Grafikelemente aus historischen Doom-Oldies enthalten. Das Team von id Software hat bei der Gelegenheit einige klassische Karten nachgebaut, die ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet. Wir können's kaum abwarten, die neuen Kreationen zu sehen, die ihr mit den klassischen Modulen basteln werdet. Außerdem ist es jetzt leichter, gespielte Karten zu bewerten und kommentieren."