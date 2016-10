Doom: Keine "direkten Einzelspieler-Kampagnen-Inhalte" geplant; Bots in Entwicklung; mehr Solo-Inhalte für SnapMap - 4Players.de

Bei einer Fragerunde auf Reddit sagte Marty Stratton (Executive Producer bei id Software), dass sie derzeit keine weiteren Pläne für "direkte Einzelspieler-Kampagnen-Inhalte" für Doom hätten. Stattdessen hätten sie schon einige Anstrengungen unternommen, damit man Kampagnen-ähnliche Inhalte per SnapMap erstellen und spielen kann, meinte er. Zudem wollen die Entwickler in den nächsten Wochen und Monaten selbst neue Karten/Levels via SnapMap veröffentlichen, die als "Einzelspieler-Erlebnis" konzipiert seien. An der Zugänglichkeit und der Präsentation von SnapMap hätten sie ebenfalls gearbeitet. Der Fokus würde laut Stratton erstmal auf SnapMap liegen.Des Weiteren bestätigte Stratton, dass sie über die Einführung eines Anti-Cheat-Systems (von einem Dritthersteller) für den Multiplayer-Modus nachdenken würden und es bald möglich sein wird, Bots (computergesteuerte Mitspieler und Gegner) in privaten Matches hinzuzufügen. Man soll auch alleine gegen Bots spielen können. Bots werden aber nicht in allen Spielmodi zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Free Update 4