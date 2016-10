Doom: Hell Followed: Zweite Download-Erweiterung verfügbar - 4Players.de

Aktualisierung vom 27. Oktober 2016, 16:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 25. Oktober 2016, 18:11 Uhr:

Drei neue Multiplayer-Karten Templer - Kämpfen Sie in den Ruinen einer alten Nekropole der Nachtwächter, in der Statuen längst verstorbener Helden die Maschinen einer gefallenen Zivilisation überblicken. Geschmolzen - Vernichten Sie Ihre Gegner in einer Welt voller vulkanischer Tempel und kämpfen Sie um die Vorherrschaft in einer einsturzgefährdeten Fabrik, die Energie aus einem lavabedeckten Planeten gewinnt. Orbital - Kämpfen Sie bei niedriger Gravitation an Bord einer vollautomatisierten Station im Weltraum. Überraschen Sie Ihre Gegner von oben, aber geben Sie Acht, nicht in die Leere des Weltraums unter Ihnen zu stürzen.

Spielen Sie als Cacodemon: Werden Sie zum kultigen geflügelten Dämon. Rösten Sie Ihre Gegner mit Kugelblitzen oder fressen Sie sie aus der Nähe, indem Sie sie mit der Zunge aufspießen.

Rüsten Sie den Schnitter aus: Benutzen Sie diese dämonische Waffe aus den Tiefen der Hölle. Feuern Sie kurze Salven Höllenenergie ab oder halten Sie den Abzug, um einen verheerenden Höllenenergieschuss abzufeuern.

Finden Sie Ihre Gegner mit Bedrohungspuls: Aktivieren Sie diese UAC-Zielsuchtechnologie und senden Sie einen 'Impuls' durch Ihre Umgebung, der nahe Gegner anzeigt – auch durch Wände hindurch.

Passen Sie Ihren Marine mit der Cyberdemon-Rüstung an: Genießen Sie die Vorteile der unnatürlichen Verbindung von Fleisch und Stahl, die sonst nur den Cyberdemons vorbehalten war.

Hell Followed, das zweite Premium-DLC-Paket für den Mehrspieler-Modus von Doom , ist ab sofort für PC , PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Es kostet 14,99 Euro bzw. ist im Season-Pass inbegriffen. Zeitgleich zur Veröffentlichung der Erweiterung findet am kommenden Wochenende auch ein "Doppel-EP-Event" statt. Es beginnt am 28. Oktober um 18:00 Uhr und endet am 31. Oktober um 17:00 Uhr.