Doom: Anti Tamper: Statement von Denuvo zur Entfernung des Kopierschutzes - 4Players.de

Der Kopierschutz "Denuvo Anti Tamper" ist kürzlich bei Doom und Inside entfernt worden. Weshalb die kontrovers diskutierte DRM-Maßnahme entfernt wurde, verrieten die Spiele-Hersteller nicht, was Tür und Tor für allerlei Gerüchte öffnete. Diese Spekulationen versuchte nun Robert Hernandez von Denuvo gegenüber Kotaku zu beenden. In einem Statement schrieb er zur Denuvo-Entfernung: "Es gab einen einfachen Grund, warum Denuvo Anti Tamper bei Doom entfernt wurde, weil sie [die Software] ihr Ziel erreicht hat, nämlich das Spiel im Zeitraum der Veröffentlichung vor Piraterie zu schützen. Der Schutz bei Doom hielt fast vier Monate, was eine hervorragende Leistung bei solch einem hochkarätigen Spiel ist. (...) Jedem Publisher steht es natürlich frei, unsere Anti-Tamper-Technologie von ihrem Titel zu entfernen, sobald sie glauben, dass der Schutz des Spiels während des anfänglichen Verkaufsfensters gewährleistet wurde, oder wenn sie andere Gründe dafür haben, wie den Verkauf ihres Titels auf DRM-freien Plattformen. (...) Wir können keine Kommentare zu den geschäftlichen Vereinbarungen mit spezifischen Kunden machen, aber in unseren Abkommen gibt es keine Passage über Rückerstattungen, sofern ein Spiel innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens geknackt werden sollte."Abschließend stellte Hernandez noch klar, dass kein Kopierschutz unknackbar sei - auch Denuvo Anti Tamper. Ihr Ziel sei es vielmehr, die Titel während der entscheidenden Verkaufsstartphase zu schützen, denn in diesem Zeitraum würden bekanntlich die meisten Verkäufe erzielt.