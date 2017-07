Doom: Update 6.66: Multiplayer-DLCs kostenlos; Fortschrittssystem überarbeitet; Preissenkung; Probe-Wochenende - 4Players.de

Die drei Download-Erweiterungen "Unto the Evil", "Hell Followed" und "Bloodfall" für den Mehrspieler-Modus von DOOM sind fortan - mit Update 6.66 - kostenlos verfügbar. Damit erhalten alle Spieler Zugang zu neun weiteren Multiplayer-Karten, drei zusätzlichen Waffen und weiteren Dämonen, Ausrüstung, Rüstungssets und Co. Darüber hinaus haben die Entwickler das Fortschrittssystem im Multiplayer komplett überarbeitet, das Hack-Modul-System durch ein Runensystem ersetzt und die Benutzeroberfläche verbessert. Das Update auf PC ist stolze 35 GB groß, wenn man die DLCs nicht besitzt ( Change-Log )."Das überarbeiteteverändert, wie und wann Spieler neue Waffen, Dämonen und Ausrüstung freischalten. Zudem wirkt es sich auch auf die Anpassungsoptionen von Spieler und Waffen aus. Das Freischaltungssystem ist nicht länger zufallsgeneriert, sondern an bestimmteodergebunden. Möchtet ihr beispielsweise einen bestimmten Helm erbeuten, könnt ihr ihn euch erarbeiten, indem ihr die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt oder Herausforderung abschließt. Wir sind uns sicher, dass neue Spieler genau wie Veteranen die Kontrolle und Planbarkeit dieses neuen Multiplayer-Fortschrittssystems mögen werden.Unsere Veteranen müssen sich keine Sorgen machen: Wir wissen, dass ihr viele Gegenstände bereits durch das alte, zufällige Fortschrittssystem und/oder DLC-Käufe erhalten habt. Wir möchten sicherstellen, dass alle Spieler die Möglichkeit haben, zuvor freigeschaltete Gegenstände zu behalten und alles, was sie noch nicht besitzen, über das neue Fortschrittssystem zu erhalten. Dazu setzen wir die Stufe aller Veteranen auf 0 zurück. Aber keine Angst – das ist nur die Stufe. Alle Veteranen haben die Möglichkeit, ihre Fortschritte vollständig zurückzusetzen und das neue Fortschrittssystem in Gänze zu erleben, ODER all ihre bestehenden Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Dämonen und Anpassungen zu behalten und den Rest durch das überarbeitete Fortschrittssystem freizuschalten. Unabhängig davon, ob ihr eure Ausrüstung behalten oder sie euch neu verdienen wollt, erhalten Veteranen ein besonderes Abzeichen, um ihre Erfahrung zur Schau zu stellen. Für die elitären Spieler, die die höchste Schlächterstufe erreicht haben, gibt es ein ganz besonderes Schlächter-Abzeichen.Was das Gameplay betrifft haben wir das Hack-Modul-System durch ein brandneuesersetzt. Ähnlich wie Runen in der DOOM-Kampagne sind Multiplayer-Runen jetzt dauerhafte Spielerfähigkeiten, die freigeschaltet und in die Ausrüstung aufgenommen werden können. Anders als die alten Hack-Module müssen Runen nicht aktiviert werden und laufen nicht ab. Stattdessen sind sie dauerhafte Vorteile, die ein beständiger und kontrollierbarer Teil eurer Ausrüstung und eures Spielstils werden können. Wir haben außerdem dasmit besser sichtbaren Informationen zu Herausforderungen, Belohnungen und Punkten verbessert. Die Kill-Karte wurde komplett überarbeitet, damit getötete Spieler klare und genaue Informationen zu ihrem Ableben erhalten - darunter nicht nur, wer sie getötet hat, sondern auch, welche Spieler, Waffen- und Schadensarten dazu beigetragen haben. Spieler werden auch diverse Verbesserungen in den Menüs und derentdecken. Darunter sind vollständig überarbeitete Zusammenfassungen der Partie sowie Updates, die den Spielerstatus in der Lobby besser anzeigen, neue Fortschrittsoptionen hervorheben und Waffen-, Ausrüstungs- und Dämoneneigenschaften besser erklären (Hervorhebungen durch News-Autor)."Außerdem wird am kommenden Wochenende ein kostenloses Probe-Wochenende stattfinden. Ab 18:00 Uhr am Donnerstag, den 20. Juli auf Xbox One, 19:00 Uhr am selben Tag auf PC und ab 18:00 Uhr am Donnerstag, den 27. Juli auf PlayStation 4 könnt ihr DOOM kostenlos ausprobieren. Die ersten beiden Missionen aus der Kampagne sowie der vollständige Multiplayer-Modus inkl. SnapMap sind enthalten. Last but not least wird der Preis der digitalen Version von DOOM dauerhaft auf 14,99 Euro gesenkt.Letztes aktuelles Video: SnapMap-Trailer