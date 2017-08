Doom: Derzeit ist keine Einzelspieler-Erweiterung in Entwicklung - 4Players.de

Bei id Software wird derzeit nicht an einer Einzelspieler-Erweiterung für DOOM gearbeitet, dies sagte Marty Stratton (Executive Producer und Game Director) in einem Interview mit PCGamesN im Rahmen der Quakecon. Stratton wurde von den Redakteuren, die sich selbst als Fans der Singleplayer-Kampagne bezeichneten, zu einem möglichen Downloadinhalt befragt und sagte folgendes: "Ich kann wirklich nicht viel darüber sagen, aber ein Kampagnen-DLC für DOOM steht bei uns aktuell nicht auf der Agenda. Wir wissen, dass du nicht der einzige bist, (...) es gibt viele Leute bei uns im Team, die der gleichen Ansicht sind, also wissen wir, wie wichtig es ist, und wir wollen Fans wie dich glücklich machen. Also, sobald wir etwas auf den Weg gebracht haben, über das wir sprechen können, werden wir es definitiv tun."