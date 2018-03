Doom: 4K-Update für PS4 Pro und Xbox One X erscheint am 29. März - 4Players.de

Am 29. März 2018 (morgiger Donnerstag) werden id Software und Bethesda Softworks das 4K-Update für DOOM (2016) auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X veröffentlichen. Der Shooter soll auf beiden Plattformen in 4K laufen. Weitere Angaben zu etwaigen Grafik-Verbesserungen, HDR, der Bildwiederholrate oder den verwendeten Skalierungsmethoden wurden nicht verraten. Bethesda schreibt lediglich: "Jeder Schuss der BFG, jeder Glory Kill und jeder Kettensägenzahn kann jetzt wie nie zuvor auf den Konsolen bewundert werden. Ob ihr gerade neu anfangt oder in euren Prätorenanzug schlüpft wie in euer Lieblingshemd - ihr solltet die Hölle auf jeden Fall besuchen, um die Grafikpracht selbst zu erleben. (...) Wer weiß, vielleicht inspiriert euch der Photo-Modus des Spiels ja auch dazu, eure eigenen großartigen 4K-Screenshots zu machen. "Letztes aktuelles Video: 4K-Update