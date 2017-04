SEGA hat zum heutigen 1. April eine 8-Bit-Variante von Bayonetta auf Steam kostenlos veröffentlicht. Die Umbra-Hexe in Retro-Pixelgrafik bietet folgende Features: "Springen, Doppelspringen, Schießen, Punkten, Errungenschaften und geniale Chiptune-Melodie für Bayonetta". Darüber hinaus heizt SEGA die Gerüchte zu einer möglichen PC-Umsetzung des ersten Bayonetta-Teils an und hat eine Webseite mit Countdown gestartet - im Hintergrund ist derweil ein Artwork von Bayonetta zu sehen. Am 11. April 2017 wird der Countdown-Timer ablaufen ...Letztes aktuelles Video: 8-Bit-Bayonetta