Bayonetta: PC-Version (inkl. 4K-Unterstützung) veröffentlicht - 4Players.de

Nach dem ziemlich eindeutigen Hinweis im Rahmen des Aprilscherzes und dem damit verbundenen Bayonetta-Countdown-Timer ( wir berichteten ) hat SEGA die PC-Version von Bayonetta offiziell angekündigt. Die Umbra-Hexe macht den heimischen PC via Steam ab sofort unsicher. Der Preis beträgt 19,99 Euro. Diejenigen, die Bayonetta bis zum 25. April kaufen, erhalten direkt die Digital Deluxe Edition (Soundtrack mit fünf Songs, Art-Book, Wallpaper etc.).Die Umsetzung soll allerlei Grafik-Optionen bieten, darunter 4K-Unterstützung, Anti-Aliasing, anisotrope Filterung, Umgebungsverdeckung (SSAO), skalierbare Texturen, Schattenqualität etc. Das Spielgeschehen wird mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Die Zwischensequenzen sind auf 30 fps begrenzt. Die Entwickler weisen darauf hin, dass Bayonetta (wenn möglich) mit einem Controller gespielt werden sollte. Es gibt Sprachausgabe in Englisch und Japanisch, japanische Untertitel und die komplette Palette an EFIGS-Untertiteln (Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch)."Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochklassige Spiele aus unserem Spielesortiment als PC-Fassung für unsere Fans neu zu veröffentlichten - und Bayonetta passt hier einfach hervorragend ins Konzept", erklärt John Clark, Senior Vice President of Commercial Publishing bei SEGA Europe. "Bayonetta gehört zu den Spielen, bei dem mit die meisten Anfragen bezüglich einer PC-Version bei uns eingegangen sind - das Spiel also endlich bei Steam veröffentlichen zu können, fühlt sich fantastisch an. Und es kommt noch mehr!"Die Konsolen-Version für PlayStation 3 und Xbox 360 (sowie später Wii U) hatte in unserem Test aus dem Jahr 2009 bzw. 2010 stolze 93% abgeräumt: "Bayonetta ist ein fantasievolles und berauschendes Erlebnis, prall gefüllt mit überbordender visueller Kreativität, sexuellen Andeutungen und atemloser Action."Ob der zweite Teil ebenfalls für PC umgesetzt wird, bleibt abzuwarten, schließlich übernahm Nintendo bei Bayonetta 2 einen beträchtlichen Teil der Finanzierung.