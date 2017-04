Bayonetta: Video: Zweites Entwickler-Tagebuch zur PC-Umsetzung - 4Players.de

SEGA Europa hat fast zwei Wochen nach dem Verkaufsstart der PC-Version von Bayonetta ein zweites Video-Entwickler-Tagebuch zur PC-Umsetzung veröffentlicht. In dem Clip sprechen Hideki Kamiya (Game Director) und Mari Shimazaki (Character-Designer) über die Umbra-Hexe, das Charakter-Design und die Tanzmoves. Bayonetta ist seit dem 11. April 2017 für PC bei Steam erhältlich. Laut Steamspy haben ca. 137.000 Nutzer das Spiel in ihrer Bibliothek. In Kürze will SEGA weitere Neuigkeiten zu geplanten PC-Umsetzungen bekanntgeben (Gerücht: Vanquish ).Letztes aktuelles Video: Developer Diary Pt2 - Secrets Favourites