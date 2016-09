Beyond Good & Evil 2: Michel Ancel gibt Hinweis auf ein Prequel - 4Players.de

Der schon vor acht Jahren angeteaserte Nachfolger zu Ubisofts Action-Adventure Beyond Good & Evil wird immer mal wieder zum Gesprächsthema und sorgt für allerlei Gerüchte. Gestern hat Serienschöpfer Michel Ancel auf Instagram einen Hinweis auf die Handlung gegeben: Ein Bild mit einem bärtigen Mann, auf dessen Schulter ein Ferkel sitzt, deutet an, dass es sich um ein Prequel handeln könnte. Es könnte sich also um den Vater von Heldin Jade sowie ihren Adoptiv-Onkel Pey'j handeln, der im ersten Spiel als erwachsenes Schwein auftritt. Der Untertitel des Bildes lautet "Somewhere in system 4 ... - Thanks #ubisoft for making this possible !" System 4 ist das Sonnensystem in Beyond Good & Evil. Videogamer.com erwähnt, dass Jades Vater gestorben sein soll, als sie noch sehr jung war. Vor kurzem habe Ubisoft-CEO Yves Guillemot dem Magazin erneut bestätigt, dass Ancel nach wie vor an zwei Projekten arbeite: "Er hat ein Spiel, das er als Independent-Entwickler macht, und er arbeitet auch an einem Spiel mit Ubisoft." Bei ersterem handelt es sich um Wild von Ancels dafür gegründetem Wild Sheep Studio.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer