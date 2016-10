Beyond Good & Evil 2: Gerüchte: Kein Nachfolger, sondern eher ein eigenständiger Neuanfang - exklusiv für Nintendo NX - 4Players.de

Sowohl Michel Ancel als auch Ubisoft haben bestätigt , dass sich ein neues Beyond-Good-&-Evil-Spiel in Entwicklung befindet. Dieses Spiel soll aber kein direkter Nachfolger sein, sondern vielmehr ein eigenständiger und erweiterter Neuanfang ("standalone reboot"), dies berichtet Let's Play Video Games basierend auf einer Quelle, die mit dem Projekt vertraut sei. Es sei wahrscheinlicher, dass das Spiel einen Untertitel und keine Zahl tragen werde. Gemäß der Angaben des Insiders soll die Origin-Geschichte von Jade teilweise neu erzählt und die Geschichte von Peyj weiter ausgearbeitet werden, damit die Spieler die Motivationen der Charaktere besser verstehen würden. Auch das Cliffhanger-Ende von Beyond Good & Evil soll nicht mehr "so offen" sein. Es wird davon ausgegangen, dass die bisher bekannte Story und Spielwelt ausgeweitet wird.Eine andere Quelle will verraten haben, dass das Spiel bei der Enthüllung der NX-Konsole von Nintendo mithilfe eines CG-Trailers (ohne Spielszenen) angekündigt werden soll. Das neue Beyond-Good-&-Evil-Spiel soll dann im Sommer 2018 exklusiv für Nintendo NX erscheinen.