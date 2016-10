Beyond Good & Evil 2: Prototypen waren 2008 schon spielbar, aber es gab viele technische Probleme; nun sei die Technik weit genug, meint Michel Ancel - 4Players.de

Michel Ancel äußerte sich via Instagram zur Präsentation von Beyond Good & Evil 2 aus dem Jahr 2008. Er meinte, dass die Prototypen weitgehend spielbar waren und alle Videos "in Echtzeit" aufgenommen wurden, es aber damals viel zu viele technische Probleme gab. Sie wollten die Erkundungs des Planeten, Weltraumreisen, Städte und noch mehr umsetzen - alles Dinge, die schon für den ersten Teil geplant waren. Anstatt das Spiel ihrer Träume zu entwickeln, entschieden sie sich dann ein 2D-Spiel zu machen, etwas Spaß mit Rayman zu haben und danach wieder zu Beyond Good & Evil 2 zurückzukehren. Sie hätten noch sehr Arbeit vor sich, aber die Technik und das Team seien bereit, meint Ancel.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer