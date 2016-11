Beyond Good & Evil 2: Seit 2013 in Entwicklung; Größendimensionen werden mit Star Citizen verglichen; technischer Aufwand sei laut Michel Ancel immens - 4Players.de

Todesglubsch schrieb am 26.11.2016 um 17:49 Uhr

Ach seit 2013 in Entwicklung? Und vor kurzem wurde behauptet, die Vorproduktion hätte jetzt erst begonnen. Sorry, der Mann weiß doch selbst nicht wie es mit seinem Projekt steht.

Vermutlich tischt ihm Ubisoft immer irgendwelche Lügen auf.

"Ist mein Spiel schon fertig."

- "Nein Michel, wir sind jetzt aber in der ääääh Pre....post..äh...production, das dauert nicht mehr lange. Geh zurück auf dein Zimmer und mal weiter Raymen!"

"Juchuh Prepostproduction, das sag ich all meinen Freunden! Die werden gucken."