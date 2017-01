Beyond Good & Evil 2: Gerücht: Zwölf Monate exklusiv für Nintendo Switch - 4Players.de

BGE2 codename is Odyssey. Exclusive to Switch for 12 months only, retail and digital versions. after 12 months digital on PS4 and XB1. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

BGE2 Odyssey teaser is done. Likely to be at the end of the end of Jan 12 event. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

PC Port after 12 months too, sorry about forgetting to add this. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

Rayman Legends Switch Port is being announced during Jan 12 event for Q2 release. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

Rabbids Kingdom Battle is the title of that Rabbids Mario Rabbids RPG. I have one source telling me it may get pushed to September. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017

Die Gerüchtewelle vor der großen Nintendo-Switch-Präsentation in der kommenden Woche reißt nicht ab: So will Laura Dale von einer "verifizierten Quelle" bei Ubisoft erfahren haben, dass Beyond Good & Evil 2 insgesamt zwölf Monate auf Nintendo Switch exklusiv zur Verfügung stehen wird (Einzelhandel und Digital). In der Vergangenheit gab es schon mehrere Spekulationen zur Switch-Exklusivität des zweiten Teils von Beyond Good & Evil, die auf anderen Quellen basierten ( wir berichteten ). Nach dem Ende der Zeitexklusivität soll es dann ebenfalls für PC, PlayStation 4 und Xbox One (digital) erscheinen. Der Codename des Spiels soll "Odyssey" lauten. Ein Teaser-Video soll am Ende der Switch-Präsentation gezeigt werden. Ansonsten wurde ihr noch mitgeteilt, dass das Rabbids-Mario-RPG-Crossover-Projekt den Titel "Rabbids Kingdom Battle" tragen wird und Rayman Legends im zweiten Quartal 2017 für Switch erhältlich sein wird.