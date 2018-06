Beyond Good & Evil 2: Spielbare Betaversion für Ende 2019 geplant - 4Players.de

Bis der spielbare Betatest von Beyond Good & Evil 2 starten wird, soll noch mehr als ein Jahr vergehen. Via Instagram verriet Michel Ancel (Game Director), dass der spielbare Betatest für Ende 2019 geplant sei bzw. sie diesen Termin anstreben würden. Bei der E3 2018 schwiegen die Entwickler noch zu diesem Thema. Stattdessen wurde auf der Messe ein (eindrucksvoller) Cinematic-Trailer gezeigt, der in einem weiteren, knapp elf Minuten langen Video von den Entwicklern näher erläutert und mit weiteren Informationen angereichert wurde.Kurze Spielszenen aus einer Pre-Alpha-Version wurden ebenfalls gezeigt.Beyond Good & Evil 2 versetzt Spieler in das System 3, ein Sonnensystem im Zentrum interstellarer Kolonisierung und des Handels in der Milchstraße des 24. Jahrhunderts. Während private Unternehmen Hybrid-Sklaven für die Herrschaft über die Ressourcen ausnutzen, bemühen sich die Kolonisten des Systems 3 darum, zu überleben und ihrem Leben Bedeutung zu verleihen, indem sie das vielfältige Erbe der alten Erde miteinander verknüpfen. Und so beginnt die Ära der Weltraum-Piraterie. Das Action-Adventure kann alleine oder mit Freunden spielen. Das Spiel habe starke Ähnlichkeiten zu einem Action-Rollenspiel, bei dem man mit seinem Schiff das Universum bereist, während die Crew auflevelt und neue Fähigkeiten hinzugewinnt. Je nachdem, welche Welten man bereist, könne man das Schiff mit dort entdeckten Techniken anpassen. Es soll sowohl eine "Einzelspieler-Erfahrung" als auch ein kooperatives Online-Spiel geben. Zudem sei auch eine "Shared-World"-Komponente enthalten: Nach bestimmten Ereignissen im Universum seien die Nachwirkungen auch für andere Spieler sichtbar.