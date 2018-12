Beyond Good & Evil 2: Wird eine dauerhafte Internetverbindung erfordern - 4Players.de

SHADOW6969 hat geschrieben: ? vor 37 Minuten yopparai hat geschrieben: ? Heute 16:40 Ist die Info neu? Ich war eigentlich genau davon fest ausgegangen als sie das vorgestellt haben. Ein Spiel von der Größe hätte man doch sonst nie finanziert. Ist die Info neu? Ich war eigentlich genau davon fest ausgegangen als sie das vorgestellt haben. Ein Spiel von der Größe hätte man doch sonst nie finanziert. Sehe ich auch so. Dieses Kaliber (wird sicherlich NextGen) kann man nicht nur durch 69? + Sales finanzieren. Vorallem soll es wohl kein "Durchspielen und ab in die Ecke"-Spiel werden, sondern über Monate und Jahre gespielt werden.

Du denkst es wuerde nur von deiner Internet Leitung abhängen? Hast du auch an Server mit log in Problemen, Wartungen und nicht nachvollziehbare verbindungsabrüche bedacht? Garniert mit garantierten log in Problemen zu Release. Kann mich an kein always on erinnern das zu Release ohne aus kam.

Du denkst es wuerde nur von deiner Internet Leitung abhängen? Hast du auch an Server mit log in Problemen, Wartungen und nicht nachvollziehbare verbindungsabrüche bedacht? Garniert mit garantierten log in Problemen zu Release. Kann mich an kein always on erinnern das zu Release ohne aus kam.