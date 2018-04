Chrono Trigger: Mehrere Patches für die PC-Version angekündigt; Wechsel auf Originalgrafik möglich - 4Players.de

Square Enix wird in den kommenden Monaten eine Reihe an Patches für die PC-Version von Chrono Trigger veröffentlichen. Mit dem ersten Update soll es möglich sein, zwischen der aktuellen Grafik und der Originalgrafik des Klassikers zu wechseln."Wir planen, den ersten dieser Patches in der ersten Aprilhälfte zu veröffentlichen und die größte Veränderung ist die Option, zwischen der derzeitigen, hochauflösenden Grafik und der Originalgrafik von Chrono Trigger zu wechseln. Wir werden hier eine vollständige Liste der Änderungen posten, wenn der erste Patch veröffentlicht ist. Für den Moment möchten wir euch versichern, dass wir hart an der Anpassung, Aktualisierung und Unterstützung von Chrono Trigger auf Steam arbeiten", schreiben die Entwickler auf Steam Aufgrund der Patchpläne wird die Verfügbarkeit der Limited Edition (ein Medley aus fünf Songs, ein digitales Booklet, Bildschirmhintergründe) verlängert, und zwar bis zum 30. April um 18:00 Uhr.Bei den Steam-Nutzerreviews , die aktuell "ausgeglichen" (41 Prozent von 452 Nutzerreviews sind "positiv") sind, werden vielfach die viel zu großen Textfenster, die fehlende Möglichkeit zur farblichen Anpassung der Textfenster und die unpräzise Steuerung genannt. Auch der Grafik-Filter, der eigentlich die Optik des Klassikers "verbessern" soll, die Grafik aber "verschmiert" bzw. "matschig" erscheinen lässt, wird häufig kritisiert.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer