Chrono Trigger: Erster Patch bringt die PC-Version näher an den Originalstil - 4Players.de

"Die Charaktermodelle und die Hintergrundgrafik wurden angepasst, um mehr dem Originalstil von Chrono Trigger zu ähneln. Dies kann im Menü mit 'Original' ausgewählt werden und ist die neue Standardeinstellung.

Die Schriftart wurde aktualisiert, um dem Spiel einen klassischeren Stil zu verleihen.

Text, der nicht zum Spiel auf dem PC passt, wurde überarbeitet, und eine große Anzahl anderer Probleme mit dem Text wurde behoben.

Die Art, in der das Wort 'Trigger' auf dem Titelbildschirm schwebt und angezeigt wird, wurde verbessert.

Die Anordnung des Demovideos und der animierten Eröffnungssequenz des Titelbildschirms wurde angepasst, um mehr den vorherigen Versionen des Spiels zu entsprechen.

Der Farbverlauf im Hintergrund der Textfelder wurde angepasst und ist im unteren Bereich jetzt dunkler."

Die Benutzeroberfläche wird für das Spielen auf dem PC optimiert (für das Spielen mit Controller oder Tastatur)

Hinzufügung einer Option zur Auswahl zwischen einer Benutzeroberfläche, die für Controller und Tastatur optimiert ist, und einer Benutzeroberfläche, die für Maus und Tablets optimiert ist"

Für die PC-Version von Chrono Trigger ist der erste Patch via Steam veröffentlicht worden. Folgende Anpassungen nimmt der Patch vor ( Bildvergleich ):Weitere Patches sollen folgen. Square Enix schreibt: "Zudem arbeiten wir an der Anpassung der Benutzeroberfläche in Chrono Trigger auf Steam und planen, diese Änderungen in zukünftigen Updates zu veröffentlichen. Hier sind einige der Änderungen, die mit zukünftigen Patches eingeführt werden:Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer