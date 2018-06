Chrono Trigger: Vierter PC-Patch verbessert die Menüoberfläche - 4Players.de

"Änderungen an der Menüoberfläche

Wir haben die Benutzeroberfläche (Arbeitsmethode und Bildschirmlayout) folgender Bildschirme verändert, um das Spielen mit Controller oder Tastatur bequemer zu gestalten. Menübildschirm Titelbildschirm (eingeschlossen Titelmenü) Du kannst im Menü 'Einstellungen' für das Interface entweder 'Gamepad/Tastatur' oder 'Touch-Bildschirm/Maus' auswählen. Der Titelbildschirm bleibt derselbe, unabhängig von deinen Einstellungen. Die Updates an der Benutzeroberfläche, die wir für Patch #2 vorgestellt haben, sind mit diesem Patch abgeschlossen. Wir werden die Benutzeroberfläche allerdings weiter anpassen, wo nötig.

Andere Anpassungen und Überarbeitungen

Im Einstellungsmenü wurde 'Bewegung' basierend auf Änderungen an der Benutzeroberfläche entfernt. Kleinere Fehler wurden behoben."



Für die PC-Version von Chrono Trigger steht der vierte Patch zum Download bereit. Diesmal wird hauptsächlich die Menüoberfläche überarbeitet Mit dem nächsten Patch soll die Anpassung der Tastaturbelegung folgen: "Die Möglichkeit, Tasten für Controller, Tastatur und Maus neu zu belegen, verzögert sich leider und wird stattdessen in Patch #5 hinzugefügt werden, welcher für Ende Juli geplant ist. Da es in Chrono Trigger eine Reihe an Minispielen gibt, in denen der Spieler aufgrund der Bezeichnung der Controller-Tasten etwas eingeben muss, brauchen wir etwas Zeit, um die Spielregeln und das Tastenbelegungs-Feature anzupassen, damit sie mit allem davon funktionieren. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeit. Behaltet bitte das nächste Update im Auge."Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer