Chrono Trigger: Owlboy-Schöpfer veröffentlicht Trailer für fiktiven Nachfolger "Chrono Break" - 4Players.de

Ein auf Youtube aufgetauchter Trailer dürfte einige Rollenspieler triggern, die sich einen Nachfolger zu Squares SNES-Oldie Chrono Trigger wünschen. Wie Eurogamer.net berichtet, stammt das Video vom Owlboy -Schöpfer Simon Stafsnes Andersen. Es handelt sich allerdings nur um ein Fan-Video zum fiktiven Nachfolger "Chrono Break".



In der Beschreibung erklärt Andersen, dass er in den vergangenen Jahren gerne gelegentlich Mockup-Bilder oder manchmal sogar Videos für nicht existente Spiele bastelt. Der Soundtrack wurde diesmal von Owlboy-Komponist Jonathan Geer beigesteuert. Andersen erkärt:



"After finishing a massive game project spanning a decade of development, i was ready to tackle a new series. I had already known for years I wanted to explore a hypothetical sequel to Chrono Trigger, Cross and Radical Dreamers, but it took me a full year until I figured out how I wanted it to look."

Sein Fantasieprojekt hat übrigens keinerlei offiziellen Segen oder sonstige Verbindungen zu Square Enix.