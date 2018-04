Deck13: CrossCode und Wartile werden für Konsolen erscheinen - 4Players.de

CrossCode und Wartile werden im Sommer 2018 auch auf Konsolen erscheinen. Konkrete Plattformen nannte Deck13 Spotlight , die jüngst umbenannte Indie-Publishing-Sparte von Deck13, aber nicht. Nur die PlayStation 4 wurde als Plattform für CrossCode genannt. CrossCode ist ein "retro-inspiriertes" 2D-Action-Rollenspiel, das in ferner Zukunft angesiedelt ist. Es soll den SNES-Grafikstil (16-Bit) mit Physik-Berechnungen, einem "schnellen und harten" Kampfsystem, Rätseleinlagen und einer Science-Fiction-Story kombinieren. Es befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase für PC. Unsere Vorschau findet ihr hier Wartile ist ein Echtzeit-Strategiespiel: Wie würde es wohl aussehen, wenn man klassische Tabletop-Taktik vom Tisch für den Bildschirm digitalisiert? Wenn sich die Miniaturen also in einem Diorama bewegen und bekämpfen? Unseren Test der PC-Version findet ihr hier "Thousands of games are released every month. Every. Single. Month", says Jan Klose, co-founder of Deck13. "How can a small startup studio win the attention war? Only by partnering up with someone like us, a team that puts a spotlight on their work."