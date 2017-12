Sony Interactive Entertainment hat Patapon 2 Remastered im Anschluss an die Eröffnung der PlayStation Experience 2017 angekündigt. Die überarbeitete Version der Mischung aus Rhythmusspiel und Echtzeittaktik wird 2018 für PlayStation 4 erscheinen - und in 1080p oder dynamischer 4K-Auflösung laufen. Im August 2017 erschien bereits der Remaster des ersten Teils ( zum Test ).Unseren Test zur ursprünglichen PSP-Fassung aus dem Jahr 2009 findet ihr hier : Wir waren doch fast schon am Ziel! Ein Schiff hatten wir gebaut, in See sind wir gestochen. Selbst der Wind war uns günstig gestimmt! Aber am Horizont tauchte nicht unser sagenumwobenes Erdende auf, sondern ein blöder Kraken. Es waren einfach zu viele Tentakel ... Aber man soll an fremden Stränden ja feste feiern, sobald man angespült wird. Oder so. Auf jeden Fall soll man die Heimatstadt neu aufbauen, eine Armee ausheben und weiter in Richtung Erdende marschieren ...