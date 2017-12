LocoRoco 2 Remastered für PS4 erschienen

LocoRoco 2

Sony hatRemastered im Rahmen der PlayStation Experience 2017 für PlayStation 4 in digitaler Form veröffentlicht ( zum PSN ). Der Preis beträgt 14,99 Euro. Auf der PS4 wird der Remaster in 1080p laufen und auf der PS4 Pro in 4K. LocoRoco 2 erschien 2008 für PSP und erhielt in unserem Test einen Platin-Award: "Die herzensguten Helden wirken wie Seilwinden auf die Mundwinkel, der Fluss an neuen Ideen scheint nie zu versiegen und das eigentliche Spiel ist abwechslungsreich, fordernd, vielfältig, aber nie frustrierend. Dabei zeichnet sich LocoRoco vor allem dadurch aus, dass ihr selbst bestimmt, welcher Herausforderung ihr euch stellen wollt; vom schnellen Durchlauf bis zum Auswendig-Lernen ist alles drin."Im PlayStation Store heißt es: "Rette mit dem LocoRoco den Planeten: Hilf deinem LocoRoco, sich zu jedem Ziel zu fressen, zu rollen, zu singen und zu katapultieren, und sammle unterwegs Bonusgegenstände. Erlebe das heitere Gameplay und die liebenswerte Grafik dieses klassischen Rätsel-Plattformspiels, das jetzt für die PlayStation 4 neu aufgelegt wurde."Letztes aktuelles Video: Remastered Launch-Trailer