StarCraft: Gerücht: Remaster soll in diesem Jahr erscheinen - 4Players.de

SportsSeoul is reporting that according to people "in the industry," Brood War: Remastered will be unveiled soon https://t.co/gGp2H1pWFw — Kwanghee Woo (@SaintSnorlax) 14. März 2017

Article suggests that Blizz is shooting for an announcement in Korea (as soon as next week), with May-June as the actual release goal — Kwanghee Woo (@SaintSnorlax) 14. März 2017

Sports Seoul says KR broadcasters have known since BlizzCon, and points to the ramp up in BW competition as evidence — Kwanghee Woo (@SaintSnorlax) 14. März 2017

Und wieder gibt es Gerüchte über die Veröffentlichung von StarCraft: Remastered - schon im August 2016 gab es ähnliche Spekulationen . Diesmal berichtet die Webseite Sports Seoul (basierend auf Insiderquellen), dass Blizzard Entertainment zwischen Mai und Juni 2017 eine überarbeitete Version von StarCraft veröffentlichen wird. StarCraft: Remastered soll hochauflösende Grafik und eine aktualisierte Battle.net-Anbindung bieten. Die Spielmechanik soll vollkommen mit StarCraft bzw. mit StarCraft: Brood War identisch sein. In dem Artikel ist die Rede davon, dass einige Insider (Sponsoren und Broadcaster im eSports-Bereich) bereits bei der BlizzCon 2016 über das Remake informiert wurden. Das Remake soll in Korea angekündigt werden - unter Umständen schon in der kommenden Woche. Da StarCraft in Südkorea eine immense Popularität genießt und dort noch oft gespielt wird, wäre eine Ankündigung in Südkorea naheliegend.