StarCraft: Making-of-Video: Der furchtbare Prototyp und ein unerwarteter Erfolg - 4Players.de

Blizzard Entertainment geht im ersten Making-of-Video auf die Entwicklung von StarCraft im Zuge von StarCraft: Remastered ein. So erklären die Entwickler zum Beispiel, dass der erste Prototyp im Prinzip nur eine angepasste Version von WarCraft 2 ("Orcs in Space") war und ziemlich furchbar aussah. Um ihre Ideen umzusetzen, mussten sie für das Echtzeit-Strategiespiel eine neue Engine entwickeln. Danach sprechen die Entwickler über das Design der unterschiedlichen Rassen und die Wettbewerbe in StarCraft.StarCraft: Remastered wird am 14. August 2017 für PC und Mac für 14,99 Euro erscheinen. Das Remake des Echtzeit-Strategieklassikers ist vollständig mit der bisherigen Version von StarCraft kompatibel, sodass alle Spieler, die das Upgrade kaufen, gemeinsam mit Spielern spielen können, die StarCraft und StarCraft: Brood War bereits besitzen.Letztes aktuelles Video: Remastered - Episode 1 Creating a Classic