StarCraft: Making-of-Video: So soll das Spielgefühl des Klassikers eingefangen werden - 4Players.de

Blizzard Entertainment geht im dritten Making-of-Video weiter auf die Entwicklung von StarCraft: Remastered ein. Sie erklären, dass sie den "Gameplay-Quellcode" praktisch nicht angefasst haben, um sicherzustellen, dass sich die überarbeitete Version des Echtzeit-Strategiespiels noch genauso wie der Klassiker anfühlt - gerade in den Bereichen Steuerung und Einheitenbau. Außerdem sprechen sie über die dynamischen Lichteffekte, Rampen, den Beobachtermodus und die Integration in die Blizzard App (Battle.net). "In den letzten achtzehn Monaten haben sie hart daran gearbeitet, StarCraft zu modernisieren und gleichzeitig das klassische Gameplay und die berühmte 'Wildwest'-Atmosphäre beizubehalten", schreibt Blizzard.StarCraft: Remastered wird am 14. August 2017 für PC und Mac für 14,99 Euro erscheinen. Das Remake des Echtzeit-Strategieklassikers ist vollständig mit der bisherigen Version von StarCraft kompatibel, sodass alle Spieler, die das Upgrade kaufen, gemeinsam mit Spielern spielen können, die StarCraft und StarCraft: Brood War bereits besitzen.