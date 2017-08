StarCraft: Remastered: Die überarbeiteten animierten Einheiten- und Charakter-Porträts im Vergleichsvideo - 4Players.de

Die animierten Einheiten- und Charakter-Porträts werden in StarCraft Remastered ebenfalls überarbeitet. Vier Videos aus Korea zeigen die erneuerten Porträts der Terraner, der Zerg und der Protoss jeweils im Vergleich zum Original. Insgesamt rückt der Look deutlich stärker an StarCraft 2 heran. Im vierten und letzten Video werden zudem einige Kreaturen und Hintergrundbilder im Vorher/Nachher-Vergleich gezeigt.StarCraft Remastered wird am 14. August 2017 für PC und Mac für 14,99 Euro erscheinen. Das Remake des Echtzeit-Strategieklassikers ist vollständig mit der bisherigen Version von StarCraft kompatibel. Das grundlegende Spielprinzip und die Balance von StarCraft und StarCraft: Brood War bleiben im Remastered völlig unberührt, abgesehen davon, dass man deutlich weiter rauszoomen kann, um einen besseren Überblick über das Schlachtfeld zu bekommen.