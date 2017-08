StarCraft: Remastered: Überarbeitete Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers veröffentlicht - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat StarCraft: Remastered für PC und Mac in digitaler Form im Blizzard Shop (14,99 Euro) veröffentlicht. Es steht in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, europäisches Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, brasilianisches Portugiesisch, lateinamerikanisches Spanisch, Koreanisch, Japanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch zur Verfügung, wobei die Zwischensequenzen nur in englischer Sprache (mit deutschen Untertiteln) vorliegen. Unser Test befindet sich in Arbeit.StarCraft: Remastered bietet ein vollständiges grafisches Update von StarCraft und StarCraft: Brood War, Unterstützung für Breitbild-UHD-Geräte bis zu einer Auflösung von 4K, verbesserte Audio- und Musikqualität, Spielerzuweisung und Ranglisten im Multiplayer und Cloudspeicherung von Kampagnenfortschritt, Hotkeys und Replays. Außerdem kann jederzeit zwischen Remastered- und Originalversion mit einem Tastendruck (F5) gewechselt werden. Vollständige Mehrspielerkompatibilität mit der (kostenlos verfügbaren) Originalversion von StarCraft und Brood War wird geboten."Wir wissen, wie viel StarCraft und Brood War unserer Community auf der ganzen Welt bedeuten, und unser Hauptziel bei StarCraft: Remastered war, so viel wie möglich zu verbessern und dabei trotzdem den Kern des StarCraft-Erlebnisses zu erhalten", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Ob man nun ein StarCraft-Veteran ist oder die Anfänge der Saga zum ersten Mal erlebt - wir hoffen, dass dieser erneute Besuch im Koprulu-Sektor für alle ebenso schön wird wie für uns."Alle Spieler, die StarCraft: Remastered kaufen, erhalten digitale Boni in StarCraft 2: drei Porträts und Alexei Stukov als Co-op-Kommandant der eine Armee, bestehend aus Zerg- und Terraner-Einheiten anführt.Letztes aktuelles Video: Remastered - Episode 3 A Classic Reborn