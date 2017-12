StarCraft Remastered: Verbesserungen am Ranglistensystem, den Gateways und den Rampen sind geplant

Nach der Veröffentlichung der Patches 1.21.0 und 1.21.1 für StarCraft Remastered (Extended Unit Death: erweiterte EUD-Unterstützung ; CCMU: Erhöhung der Obergrenze von Sprites und Kugeln) hat Lead Engineer Grant Davies über die kommenden Verbesserungen und Updates gesprochen, die höchstwahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres erscheinen werden. Hierzu gehören zum Beispiel die "neuen Rampen", die eigentlich für Patch 1.21 geplant waren, aber nicht rechtzeitig fertig wurden. Auch die Spielerzuweisung für Gruppen (Gruppen-Matchmaking) ist für 2018 vorgesehen. Am Ranglistensystem und der Art und Weise, wie Spieler eingestuft werden, soll ebenfalls gearbeitet werden - gleiches gilt für technische Verbesserungen. "Wir arbeiten auch an BWAPI für KI-Forschung und -Design. Es wäre cool, damit wieder KI-Spiele einzuführen, gegen uns oder gegeneinander", meint Grant.Des Weiteren sind Verbesserungen der Chat-Kanäle (mehrere Chatkanäle gleichzeitig) und die erweiterte Unterstützung von internationalen Schriftzeichen angedacht. "Und wir möchten alle Gateways zusammenführen, damit wir keine so zerrissene Spielerfahrung mehr haben, wie etwa die Trennung von US East und US West. Alle können im gleichen Gateway sein, miteinander chatten und Spiele finden. Das wird die Community enger zusammenschweißen", sagt Grant Davies.