Duke Nukem 3D: 20th Anniversary Edition World Tour: Erweiterte Neuauflage steht in den Startlöchern - 4Players.de

Gearbox Software wird die Neuauflage von Duke Nukem 3D passend zum 20-jährigen Jubiläum des Shooter-Oldies in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1 Uhr veröffentlichen: Duke Nukem 3D: 20th Anniversary Edition World Tour wird für 19,99 Euro auf PC , PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Neben den vier ursprünglichen Episoden ist eine neue Bonusepisode mit acht Levels von den Originaldesignern Allen Blum III und Richard "Levelord" Gray enthalten, inkl. der Waffe "Einäscherer" und dem Gegner "Libellenkämpfer". Dabei kämpft man sich durch Amsterdam, Ägypten, Hollywood, London, Moskau, Paris, Rom und San Francisco. Neu sind ebenfalls einige Sprüche von Jon St. John (der Stimme von Duke Nukem) und einige Musikstücke von Lee Jackson. "Der Original-Quellcode von 1996 und die "2.5D"-Engine wurden in True 3D für PC überarbeitet", heißt es kryptisch vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: 20th Anniversary World Tour Launch Trailer