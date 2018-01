"Neue Assets für eine moderne 4K-Darstellung

Online-Gaming mit Xbox Live (neben der Funktion, über LAN zu spielen)

Neuaufnahme des ursprünglichen Soundtracks mit neuer Orchestrierung

Kampagnen-Erzählungen für jede Mission

Verbesserung des Kampagnen- und Szenarien-Editors

Deine individuell entworfenen Kampagnen, Karten und Missionen teilst Du zukünftig auf AgeOfEmpires.com mit anderen Spielern."

Die Age of Empires: Definitive Edition wird am 20. Februar 2018 für Windows 10 PC zum Preis von 19,99 Euro erscheinen. Die überarbeitete Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers bietet komplett erneuerte Grafik und Animationen (auf 2D-Sprite-Basis), einen Mehrspieler-Modus über Xbox Live (Windows 10), neue Handlungsstränge und diverse Verbesserungen des Spielablaufs sowie der Benutzeroberfläche. Auch die Erweiterung "Rise of Rome" ist enthalten.Microsoft schreibt: "Denn bei der Entwicklung der Definitive Edition von Age of Empires legten wir besonderes Augenmerk darauf, die bestmögliche Version des Klassikers zu entwickeln ... und das hat leider ein bisschen länger gedauert als ursprünglich gedacht. Dem Team war es wichtig, die Franchise genau mit dem Respekt zu behandeln, den sie verdient. Deshalb haben wir uns die notwendige Zeit genommen, um Features wie Angriff-Steuerung und die verbesserte Mini-Map richtig umzusetzen. Wir haben sogar noch Dinge hinzugefügt - etwa den Technologiebaum (wie sind wir 1997 eigentlich ohne ihn ausgekommen?) und hoffen, Du wirst davon begeistert sein."Der Multiplayer-Betatest soll ab dem 29. Januar für alle registrierten Spieler geöffnet werden ( zur Anmeldung ).Weitere Verbesserungen laut Hersteller:In Deutschland wird es in allen Media-Markt- und Saturn-Filialen eine spezielle Steelbook-Version der Age of Empires: Definitive Edition geben.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017 Definitive Edition