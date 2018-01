Mafia: Modpaket "Mafia Remastered" verbessert und überarbeitet die Grafik des Klassikers

schrieb am 02.01.2018 um 16:22 Uhr

P0ng1 hat geschrieben: ? Heute 16:21 Naja, bevor man sich das missglückte Mafia III antut zockt man eben wieder den sehr, sehr guten ersten Teil! Naja, bevor man sich das missglückte Mafia III antut zockt man eben wieder den sehr, sehr guten ersten Teil!

Lieber Herr ist das Ding gealtert als ich es bei Release gezockt hab war die Grafik der letzte Schrei und heute sieht es aus wie nen Asset Flip ausm Unity Store. Hat sich viel getan in den letzten 16 Jahre.Mir hat Mafia 3 gefallen mit allen DLCs und Patches ein sehr ansehnliches Spiel mit Traumhaften Cutscenes und Soundtrack einzig Negative ist das es so repetitiv ist aber trotzdem fand ich jedes AC oder Far Cry noch viel langweiliger bei Mafia 3 bekommt man wenigstens ne Anständige Story und Charaktere ( Donovan rockt! )