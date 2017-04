Cave Story: Plus-Version kommt für Switch - 4Players.de

The Binding of Isaac: Afterbirth+ bekommt der Titel neben einer eShop-Fassung auch eine Modulversion für den Handel.

Das Action-Adventure im Retro-Gewand Cave Story findet nach langer Zeit auch seinen Weg auf die Switch: Wie Nintendoeverything.com berichtet, erscheint die überarbeitete Plus-Fassung am 20. Juni für 29,99 Dollar, inklusive sieben Modi wie Wind Fortress und Boss Rush, über 20 Bosskämpfen, 15 Levels, zehn "einzigartigen" Waffen und vier Enden. Nicalis hätte das bereits mit einem Screenshot angedeutet und mittlerweile eine offizielle Ankündigung hinterhergeschoben, so das Magazin. Ähnlich wieVor gut zwölf Jahren erschuf Daisuke Amaya mit Cave Story einen Freeware-Titel in Metroidvania-Tradition. Dank Nicalis setzte das Indie-Spiel 2010 dann schließlich auch zum Sprung an in die Konsolenwelt und wurde in einer überarbeiteten Fassung auf WiiWare veröffentlicht - später auch auf 3DS und PC.