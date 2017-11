Demon's Souls: Server werden im Februar abgeschaltet

Todesglubsch hat geschrieben: ? vor 33 Minuten Betrifft das eigentlich alle Server oder nur die US-Server von Atlus? Betrifft das eigentlich alle Server oder nur die US-Server von Atlus?

Alle. Die News ist nicht ganz richtig: Zuerst hat Sony angekündigt, die Server in Japan abzuschalten, dann ist Atlus nachgezogen und hat das Selbe für die USA angekündigt, und kurz darauf hat Bandai Namco getweetet, dass es in Europa dann auch so weit sein wird. Am 28.2.2018 werden die Server weltweit abgeschaltet.Was ein Remaster angeht: Bluepoint Games wird doch laut Zeitplan im Februar mit dem Remake von Shadow of the Colossus fertig. Da haben sie doch dann Kapazitäten frei. Sollen sie dann ruhig mal ein ordentliches Remake von Demon's Souls machen. So wie bei SotC, komplett neue Engine, komplett neuen Anstrich der trotzdem den Charme des Originals beibehält und spielerisch ohne Änderungen. Die würden das bestimmt hinkriegen, haben ja schon gute Referenzen in dem Bereich.