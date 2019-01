Demon's Souls: Miyazaki (From Software) möchte keinen Remaster entwickeln, aber vielleicht ein externes Studio - 4Players.de

Hidetaka Miyazaki (Präsident von From Software) ist an einem Remaster von Demon's Souls nicht interessiert, aber ein externes Studio (also nicht From Software) könnte sich dieser Aufgabe annehmen, sofern sich das Studio als "würdig" erweist, sagte Miyazaki gegenüber Game Informer via Gematsu . Die grundlegende Entscheidung würde aber bei Sony Interactive Entertainment als Inhaber der Marke Demon's Souls liegen."Es ist wie beim Schreiben - wenn man jünger ist und auf seine früheren Arbeiten zurückblickt und denkt: 'Oh Gott, was habe ich mir nur dabei gedacht'. Es ist mir nicht peinlich. Ich schaue mir nur nicht gerne meine früheren Arbeiten an", sagte der Frontmann von From Software, der aktuell an Sekiro: Shadows Die Twice arbeitet.Über ein Remake von Demon's Souls, das von einem anderen Studio entwickelt werden könnte, sagte er: "Wenn es ein Studio wäre, welches das Original wirklich geliebt hat und wirklich mit Leib und Seele daran arbeiten würde, es zu realisieren, dann würde es mir gefallen. Aber es ist wirklich kompliziert, weil ich schöne Erinnerungen damit verbinde. Wenn ich über die Idee eines Remasters nachdenke, bekomme ich sowas wie Schmetterlinge im Bauch und werde ein wenig nervös - also es ist kompliziert. Aber ich verstehe, dass es viele Nutzer, Spieler und Fans gibt, die Demon's Souls wirklich lieben - wenn das [mit dem Remaster] also etwas ist, was man mit einem Studio erreichen könnte, das die Remaster-Arbeit ebenfalls lieben würde, dann wäre ich damit einverstanden."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer