Half-Life: Hat fast 19 Jahre nach Veröffentlichung einen neuen Patch bekommen - 4Players.de

monotony hat geschrieben: ? vor 22 Minuten äh, nein, könnte man nicht sagen. eine techdemo ist genau das, eine demonstration der technik. dazu genügt ein level. ansonsten können wir auch gleich alle spiele als techdemos bezeichnen, in denen der größere funktionsumfang einer (grafik-)engine anwendung findet. nach der logik sind dann auch vampires bloodlines und dark messiah of might and magic techdemos. die "demonstrierten" die möglichkeiten der source-engine nämlich noch vor half-life 2. dann brauchen wir aber auch gar nicht mehr differenzieren. äh, nein, könnte man nicht sagen. eine techdemo ist genau das, eine demonstration der technik. dazu genügt ein level. ansonsten können wir auch gleich alle spiele als techdemos bezeichnen, in denen der größere funktionsumfang einer (grafik-)engine anwendung findet. nach der logik sind dann auch vampires bloodlines und dark messiah of might and magic techdemos. die "demonstrierten" die möglichkeiten der source-engine nämlich noch vor half-life 2. dann brauchen wir aber auch gar nicht mehr differenzieren.

Kommt drauf an wie Sachen eingebunden sind. Physik in HL2 war mehr zwischendurch vorhanden, als Abwechslung zum restlichen Spiel. In Heroes war es mehr Bestandteil.Man könnte - man muss nicht - sagen, HL2 hat klar unterteilte Abschnitte, in denen verschiedene Teile der Engine zum Einsatz kommen. Es ist ein abwertender Kommentar über das Spiel. An der Stelle möchte ich erinnern, die Bootsfahrt wurde seinerzeit schon kritisiert, das Spiel zu strecken und sonst nichts zu geben und die Phsysikrätsel seien eingestreut und klar vom Rest des Spieles getrennt. Diese Kritik der einzelnen Abschnitte, die zusammen ein vollständiges Spiel ergeben, könnte man stärker betrachten. Zum Beispiel die Sentry Gun Abschnitte im Gefängnis als Vorschau auf Möglichkeiten in Team Fortress 2.Man könnte sagen, Valve war auf die geschaffene Engine so stolz, dass sie die Möglichkeiten in HL2 unterbringen wollten, und das nicht nur als Nebenwerk ins Spiel harmonisch eingebaut, sondern als klare Stellen, in denen es zur Kernmechanik...