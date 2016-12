Star Wars: The Old Republic: Tausende Spieler nehmen Abschied von Prinzessin Leia - 4Players.de

Auch in dem Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic wird um Carrie Fisher , die Darstellerin von Prinzessin Leia Organa, getrauert. PC Gamer berichtet, dass Tausende von Spielern zum Haus Organa auf Alderaan reisen und dort auf ihre Art und Weise Abschied von Prinzessin Leia nehmen, obgleich das Spiel lange vor den Ereignissen aus Star Wars Episode 1 angesiedelt ist. Auf vielen Servern waren bis zu zehn Instanzen von Alderaan aktiv, jeweils mit Hunderten von aktiven Spielern. Zudem wurden die Wachen auf dem Planeten (auf manchen Servern) von den Spielern ausgeschaltet, damit auch niedrigstufige Charaktere zum Haus Organa reisen können. Einige Szenen auf Alderaan wurden im folgenden YouTube-Video festgehalten. Carrie Fisher starb vor zwei Tagen mit 60 Jahren.