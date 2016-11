Kalypso Media: Wird Shadow Tactics und Blackguards 2 auf Konsolen vertreiben - 4Players.de

Valhalla Hills

Kalypso Media hat bekanntgegeben, dass sie neben Valhalla Hills auch die beiden Daedalic-Entertainment-Titel Shadow Tactics: Blades of the Shogun und Blackguards 2 auf Konsolen veröffentlichen werden. Der Publisher wird beiund Blackguards 2 sowohl für die Vermarktung als auch für den physischen und digitalen Vertrieb verantwortlich sein. Bei Shadow Tactics: Blades of the Shogun übernimmt Kalypso Media den Retail-Vertrieb."Mit unserer Expertise in den Bereichen Vertrieb und Vermarktung von Strategie-Spielen auf Konsolen - vor allem im internationalen Rahmen - können wir den qualitativ hochwertigen Produktionen von Daedalic die so wichtige Visibilität über unsere Publishing-Büros in Deutschland, England und USA in den Kernmärkten weltweit sichern und ergänzen darüber hinaus exzellent unser eigenes Portfolio auf den Konsolen", so Simon Hellwig, Gründer und Global Managing Director der Kalypso Media Group GmbH.Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic Entertainment, ergänzt: "Wir entwickeln alle unsere kommenden Spiele für die gängigen Konsolen. Mit Kalypso Media haben wir einen Partner gefunden, der auf eine starke Expertise im Bereich Konsolen-Publishing zurückblickt und mit dessen Unterstützung wir den internationalen Konsolenmarkt erobern möchten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Kalypso Premiumtitel wie Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Valhalla Hills und Blackguards 2 für die Konsole anzubieten."