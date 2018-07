Kalypso Media: Alle Marken und Assets der Pyro Studios übernommen, darunter Commandos - 4Players.de

Commandos

Die Kalypso Media Group hat sich im Rahmen eines Asset-Deals alle Rechte an den Titeln der Pyro Studios gesichert. Die Rechte umfassen sowohl die Titel: Hinter feindlichen Linien, Commandos 2: Men of Courage Imperial Glory und Praetorians als auch zukünftige Titel und potentielle Portierungen dieser Spiele-Reihen. Alle Marken gehen uneingeschränkt in das Eigentum von Kalypso Media über."Wir sind sehr stolz und fühlen uns außerordentlich geehrt, dass wir unserem Portfolio so große und erfolgreiche Marken wie Commandos, Praetorians oder Imperial Glory hinzufügen und weiterführen dürfen. Die Möglichkeiten, die uns diese Akquisition bietet, schaffen beste Voraussetzungen für das weitere Wachstum unseres Unternehmens", kommentiert Simon Hellwig, Gründer und Global Managing Director der Kalypso Media Group.Ignacio Pérez, Gründer von Pyro ergänzt: "Wir haben lange nach einem passenden Partner für die Weiterführung unserer Produkte und Marken gesucht. Kalypso hat große Expertise und Erfahrung mit Reboots bekannter Titel und wir freuen uns sehr, unsere Werke in guten Händen zu wissen."Simon Hellwig führt weiter aus: "Wir haben großen Respekt vor dem, was die Pyro Studios in den letzten 20 Jahren kreativ und spielerisch erschaffen haben. Daher sehen wir es als unsere Verpflichtung, die unter Spielern weltweit beliebten Marken wiederzubeleben und weiterzuführen. Dies schließt die Entwicklung komplett neuer Produkte für alle Plattformen, aber auch die umfangreiche Anpassung der vorhandenen Titel an zeitgenössische Technologien mit ein. In Kürze werden wir Gespräche mit interessierten Studios starten."