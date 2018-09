Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf: HD: Rätselabenteuer für Mobilgeräte veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android) Screenshot - Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (Android)

Level-5 hat seinen weltweit über 17 Millionen Mal verkauften Nintendo-DS-Klassiker Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf alias Professor Layton and the Curious Village am 25. September 2018 auch für iOS- und Android-Systeme veröffentlicht. Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf HD für Mobilgeräte, so der Titel der u. a. mit neuen Animations-Sequenzen versehenen Neuauflage, ist ab iOS 8.0 (iPhone 4S bzw. iPad 2 oder neuer) im App Store sowie ab Android 4.4 auf Google Play erhältlich und kostet 10,99 Euro.Über das vor zehn Jahren erschienene Original urteilte Jörg seinerzeit im Test : "Was für eine zauberhafte Symbiose aus Adventure, Zeichentrick und Denksport! Da weht fast ein Hauch von Meisterschöpfer Hayao Miyazaki, wenn diese liebevollen Filme laufen und die Musik im Hintergrund für nostalgische Stimmung sorgt. Hier wird nicht nur eine schöne Geschichte mit Krimiflair erzählt, hier wird man auch auf überaus charmante Art und Weise in die trügerische Welt der Logik und Rätsel entführt." Hier Spielaufnahmen aus dem HD-Remaster:Letztes aktuelles Video: HD Trailer