Crashday: Redline Edition: Generalüberholte Neuauflage des Arcade-Rennspiels - 4Players.de

Mit Crashday: Redline Edition haben Publisher 2tainment und Entwickler Moonbyte Games eine generalüberholte Neuauflage des Arcade-Racers Crashday (2006) für PC angekündigt. Versprochen werden ein verbesserter Multiplayer-Modus, viele Spielmodi und Modding-Funktionen inkl. Streckeneditor sowie Steam-Workshop-Anbindung. Es wird ab dem 10. August 2017 zum Preis von 11,99 Euro als digitaler Download via Steam erscheinen.Crashday: Redline Edition bietet sieben Spielmodi. 2tainment beschreibt die Modi folgendermaßen: "Während es im klassischen Racing-Modus schlicht darum geht, als Erster über die Ziellinie zu rasen, dürfen Spieler ihr Können im Stunt-Show-Modus mit irrwitzigen Stunts sowie atemberaubenden Sprüngen und Crashes unter Beweis stellen. Im packenden Wrecking Match sind unterdessen alle Mittel erlaubt – Rammen, der Einsatz von Waffen usw. Wer es schafft, als letzter Fahrer auf der Strecke zu 'überleben', darf sich über den Sieg freuen. Für zusätzlichen Spielspaß sorgen die bei Crashday-Fans äußerst beliebten Modi Hold The Flag, Pass The Bomb und Bomb Run. Bei Hold The Flag gilt es für den 'Fahnenträger' möglichst viele Checkpoints zu durchfahren und Punkte zu sammeln, bevor ihn seine Kontrahenten zur Strecke bringen. Wenn das eigene Fahrzeug in Pass The Bomb mit einer tickenden Zeitbombe versehen wurde und man versuchen muss, diese mit fahrerischem Geschick vor Ablauf der Zeit einem seiner Gegner unterzujubeln (...) Gleiches gilt für den Bomb Run, in dem die Bombe automatisch explodiert, sobald man eine vorgegebenes Geschwindigkeitslimit unterschreitet. Und natürlich darf auch ein Test-Drive-Modus nicht fehlen. Letzterer verschafft dem Spieler die Möglichkeit, die Strecken ganz in Ruhe zu erkunden".Letztes aktuelles Video: Redline Edition