Crashday: Redline Edition: Generalüberholte Neuauflage des Arcade-Racers erhältlich - 4Players.de

Moonbyte und 2tainment haben Crashday: Redline Edition, die generalüberholte Neuauflage des Arcade-Racers Crashday (2006), für PC auf Steam veröffentlicht. Das Rennspiel kostet 11,99 Euro und wird bis zum 17. August mit 20-Prozent-Rabatt angeboten. Sieben Spielmodi, ein verbesserter Multiplayer-Modus und Modding-Funktionen inkl. Streckeneditor sowie Steam-Workshop-Anbindung werden versprochen.Der Publisher schreibt: "Dabei wurden in der Neuauflage des (...) Rennspiels nicht nur der Modding-Support sowie die Multiplayer-Optionen deutlich erweitert, sondern zudem auch zahlreiche Kritikpunkte, die es am Original seinerzeit gab, ausgemerzt. Darüber hinaus erwartet Spieler im Vergleich zur Originalversion eine aufgefrischte Grafik sowie diverse neue Features, wie z.B. die komlett neu ins Spiel integrierten Power-Ups. (...) Im Gegensatz zu anderen Rennspielen wird in Crashday nicht nur das fahrerische Können der Spieler auf die Probe gestellt: Seine Kontrahenten von der Fahrbahn zu rammen oder sie gar mit Waffengewalt von der Piste zu befördern, gilt in Crashday durchaus als adäquates Mittel zum Sieg.""Um auch in Zukunft für langanhaltende Abwechsung zu sorgen, lassen sich mithilfe des direkt ins Spiel integrierten Streckeneditors auf komfortable Art und Weise jederzeit eigene Strecken erstellen. Dank der Anbindung des Spiels an den Steam Workshop können selbst erstellte Spielinhalte anschließend bequem und unkompliziert mit anderen Spielern geteilt werden - das gilt sowohl für neue oder modifizierte Fahrzeuge, als auch selbst erstellte Strecken und neue Bausteine für den Streckeneditor."Letztes aktuelles Video: Redline Edition Launch Trailer