Square Enix: Will verstärkt auf Premium-Titel für mobile Plattformen setzen - 4Players.de

Square Enix hat in seinem jährlichen Geschäftsbericht (via Gamespot ) bekannt gegeben, in Zukunft noch stärker auf kostenpflichtige Premium-Spiele für mobile Plattformen setzen zu wollen. Laut Präsident Yosuke Matsuda habe man in diesem Bereich bereits beachtliche Einnahmen erzielen können, obwohl oder gerade weil der Markt sonst in erster Linie von Free-to-play-Titeln dominiert werde, wo man ebenfalls vertreten sei.Die Produktionskosten würden für Square Enix in beide Fällen etwa gleich hoch ausfallen und mit denen klassischer Handheld-Spiele vergleichbar sein. Allerdings würde das Smartphone mittlerweile eine weit größere Zielgruppe und Relevanz besitzen, weshalb man Titel, die man früher exklusiv für Handhelds produziert habe, künftig auch vermehrt für Handys und Tablets anbieten wolle. Vor allem runden- und simulationsbasierte Rollenspiele wären laut Matsuda für dieses Vorhaben prädestiniert.Ziel sei es jedenfalls, die Premium-Titel im mobilen Sektor auf Par mit den Free-to-play-Produktionen zu bringen und beide als feste Geschäftsstandbeine zu etablieren. Ebenfalls verstärken wolle man sein Engagement bezüglich Virtual- bzw. Augmented-Reality, welche Matsuda mit extremen Interesse verfolge, sowie der Expansion in aufstrebende Märkte wie China, dem Mittleren Osten und Lateinamerika.