Square Enix: Gerüchte: Final Fantasy 7 Remake im nächsten Jahr für PS4; "Anniversary Collection" zum 30. Jubiläum geplant; FF7 Remake und FF15 sollen für PC erscheinen - 4Players.de

Im nächsten Jahr feiert die Final-Fantasy-Reihe ihren 30. Geburtstag. Welche Pläne Publisher Square Enix in dem Kontext für Nordamerika vorgesehen hat, will die Webseite VGLeaks in Erfahrung gebracht haben. Demnach sollen passend zum Jubiläum im nächsten Jahr sowohl Final Fantasy 12: The Zodiac Age als auch Final Fantasy 7 Remake (erste Episode) erscheinen. Außerdem soll die Final-Fantasy-13-Trilogie ( Final Fantasy 13 13-2 und Lightning Returns ; jeweils auf eigenen Discs) in 1080p mit 60 fps für PlayStation 4 veröffentlicht werden.Darüber hinaus steht - laut dem Bericht - die Sammlung "Final Fantasy 30th Anniversary Collection" für PlayStation 4 und PS Vita in den Startlöchern. Sie soll Final Fantasy 1 bis 9 beinhalten. Von Final Fantasy 1 bis 6 sollen die Original-Spiele (NES/SNES) und die modernen Umsetzungen (Mobile) enthalten sein. Von Final Fantasy 7 bis 9 sollen lediglich die neueren Umsetzungen dabei sein. Die Spiele sollen auf den japanischen Originalen basieren und daher einige Abschnitte enthalten, die außerhalb von Japan möglicherweise gefehlt haben.Die "Anniversary Collection" wird es in drei unterschiedlichen Varianten geben. Die "normale" Version, die "Collector's Edition" (Poster, Artbook, Black Mage Schlüsselanhänger, Chocobo-Plüschtier und zwei Soundtrack-CDs mit Stücken, die von Nobuo Uematsu ausgewählt wurden) und die limitierte "Crystal Complete Edition". Letztere soll zusätzlich noch Final Fantasy 10/10-2 HD, Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Final Fantasy 13 Trilogy, Final Fantasy 15 (plus Erweiterungen), Final Fantasy 14: A Realm Reborn (plus Erweiterungen und 3-Monatsabo, die Bonusinhalte der "Collector's Edition" und weitere Inhalte umfassen.Bis Ende 2017 sollen außerdem Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions und Chrono Trigger für PC via Steam veröffentlicht werden. Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 15 sollen beide für PC umgesetzt werden, aber nicht vor Mitte 2018.